«Когда я ушла из группы»: Алена Апина раскрыла причину, разрушившую дружбу с Татьяной Ивановой

Алена Апина откровенно высказалась о дружбе с Татьяной Ивановой. Артистка призналась, что лишь один раз они с подругой серьезно поссорились за долгие года их общения.

Дружба певиц началась еще в 1988-м, в год основания группы «Комбинация», тогда девушки вошли в первый состав музыкального коллектива. Несмотря на то, что артистки находились всегда в женском коллективе, где конфликты и выяснения отношений были неизбежны, им все же удалось стать близкими друзьями.

По словам Апиной, не было ни дня, когда она бы могла засомневаться в преданности Ивановой. Однако ключевой момент, рассоривший их на какое-то время, все же произошел. Татьяна не могло долгое время простить Алене ее решение покинуть группу и начать сольную карьеру. Тогда у девушек произошла серьезная ссора.

«Единственный раз, когда мы с Таней по жизни поворачивались друг к другу спиной, это в момент, когда я ушла из группы "Комбинация"... Это трудно было принять и сказать: "Молодец, Ленка, ушла, давай, светлый путь тебе! Дерзай!". Естественно, тогда никто не понял моего поступка... Но никакой вражды не было», — призналась Алена.

Но подругам все же удалось позже возобновить отношения. Причиной примирения женщин стал трагический случай, а именно гибель основателя и продюсера группы Александра Шишонина, на которого напал незнакомец в подъезде его дома. Тогда все участницы коллектива собрались вместе, чтобы почтить память Александра. Подробности приводит StarHit.

«Все обиды прошли ровно в тот момент, когда убили Сашу Шишинина. Мы собрались все вместе, поплакали и опять стали не разлей вода. С Таней до сих пор дружим, и нам с ней делить абсолютно нечего», — сообщила Апина.

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