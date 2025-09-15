«Могут схалтурить»: Татьяна Буланова рассказала о реакции на популярность своих танцоров

Певица Татьяна Буланова рассказала, что долго смеялась, когда «энергосберегающий» танец ее балета завирусился в Сети. Она призналась, что шумиха началась из-за парня, который хотел высмеять танцоров, но получился противоположный эффект.

«Честно говоря, мы ржали просто до слез, особенно когда их назвали Олегом Монголом и Иришкой Чики-Пики. Я спросила: Макс (один из танцоров -прим. ред.), ты понял почему? И правда, у них есть такое — ребята могут подумать, что на них не обращают внимания, что все внимание на меня, и могут схалтурить, что называется», — рассказала Буланова в интервью Ксении Собчак.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» также заверила, что не обращает внимание на резко возросшую популярность видеороликов с ее танцорами и многочисленные шутки в Сети. Как считает Татьяна, публика полюбила ее танцоров за самоиронию и естественность.

Буланова также отметила, что ей известно имя человека, который сделал те самые кадры, чтобы высмеять ее коллектив.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что посмотрела первое за три года интервью Аллы Пугачевой и услышала ее совет «не убирать непрофессиональный» балет. Исполнительница заверила, что состав из трех полюбившихся публике танцоров продолжит выступать с ней на концертах.