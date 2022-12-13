Могут себе позволить: откуда у Джигана и Оксаны Самойловой деньги на вторую свадьбу

Вчера Оксана Самойлова и рэпер Джиган сыграли масштабную вторую свадьбу в честь 10-ой годовщины брака. Торжество получилось пышным и торжественным: звездные гости, ведущие из шоу «Импровизация», многоярусный огромный торт, несколько платьев невесты, каждое из которых стоило не меньше 500 тысяч рублей. Бизнесвумен организовала для себя настоящую сказку, которой ей так и не хватало все эти годы. Но в какую сумму обошлось исполнение мечты и откуда у семьи на нее взялись деньги?

Рэп-исполнитель с супругой не стесняются на публику показывать свое финансовое благополучие. Они по истине считаются «самой уставшей семьей России», так как не вылезают с отпусков на Мальдивах, Дубае и других роскошных курортов. Самойлова постоянно организовывает профессиональные фотосессии с семьей, и создается впечатление, что пара только тратит, но ничего не зарабатывает. Однако это не так.

Продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что Джиган с Оксаной много лет транслируют на публику все прелести богатой и гламурной жизни. А на нее нужны средства. Раньше рэпер был довольно востребован. Он писал саундтреки к фильмам, но эти деньги за все это время уже давно б закончились. Поэтому в настоящее время основная часть дохода семьи Джигана – это реклама. Им платят за то, что они ведут медийную светскую жизнь и показывают ее крупной аудитории.

Ашуров уверен, что только на социальных сетях звездные супруги могли заработать на свою грандиозную вторую свадьбу. Известно, что и само торжество принесло им немалый доход. Чего стоит одна трансляция, которая велась прямо с мероприятия. Так что, годовщину они скорее всего точно «отбили». Плюсом ко всему теперь в СМИ постоянно мелькают их имена, что для их семейного бюджета вдвойне хорошо.

Ранее мы рассказывали, почему в Сети раскритиковали вторую свадьбу Джигана и Оксаны Самойловой.