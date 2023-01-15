Могут обнаружиться внебрачные дети: кто поделит наследство Чуриковой?

Близкие ещё не попрощались с Инной Чуриковой, однако тема наследства остро стоит на повестке дня.

Адвокат Андрей Князев заметил, что проблем в разделении наследства быть не должно. По его мнению, нажитое актрисой имущество достанется мужу и сыну. У них в распоряжении будет шесть месяцев, для заключения бумаг.

Другой ход событий может возникнуть, если у Чуриковой обнаружатся внебрачные дети. Также разбираться придётся, если актриса завещала что-то домработнице или какому-нибудь обществу защиты животных. Однако процент таких «сюрпризов» низок.

Ранее мы писали, что известны подробности смерти Инны Чуриковой.