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11:37, 15 января 2023
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Могут обнаружиться внебрачные дети: кто поделит наследство Чуриковой?

Наследство Инны Чуриковой начали делить.

Nick Zonna / IPA/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Близкие ещё не попрощались с Инной Чуриковой, однако тема наследства остро стоит на повестке дня.

Адвокат Андрей Князев заметил, что проблем в разделении наследства быть не должно. По его мнению, нажитое актрисой имущество достанется мужу и сыну. У них в распоряжении будет шесть месяцев, для заключения бумаг.

Другой ход событий может возникнуть, если у Чуриковой обнаружатся внебрачные дети. Также разбираться придётся, если актриса завещала что-то домработнице или какому-нибудь обществу защиты животных. Однако процент таких «сюрпризов» низок.

Ранее мы писали, что известны подробности смерти Инны Чуриковой.

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