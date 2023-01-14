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17:37, 14 января 2023
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Известны подробности смерти Инны Чуриковой: комментарии мужа

freepik

Актриса театра и кино Инна Чурикова ушла из жизни на 79 году. Известно, что у артистки были проблемы со здоровьем.

Муж актрисы Глеб Панфилов признался, что надеялся на лучшее. «Не сыпьте соль на рану», – не вынес и попросил Панфилов.

На данный момент причина трагедии неизвестна. Близкий к Чуриковой коллега, директор театра «Ленком» Марк Варшавер намекнул, что актрису подвело здоровье. Однако разбираться в причинах сейчас он не считает нужным.

Источник фото:freepik
Источник:StarHit
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#здоровье
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