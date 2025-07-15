Могут изъять имущество: что грозит Лепсу из-за неуплаты налога в 400 тысяч рублей

Певец Григорий Лепс оказался в поле зрения Федеральной налоговой службы. Его ресторан задолжал ФНС 403 тысяч рублей. Если артист не погасит долг, то для него это может обернуться крупным штрафом или же изъятием имущества, заявил налоговый юрист Константин Чупырь в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, задолженность достаточно большая, чтобы привлечь внимание компетентных органов. К сумме, которая стремится к половине миллиона, могут прибавить еще 40% штрафов — в случае задержки выплаты.

«У нас действует статья 117, по которой, если нет возможности погасить недоимки за счет имущества компании, могут привлечь к федеральной ответственности собственника и изъять у него имущество», — заявил Чупырь.

Ранее сообщалось, что долг на ресторане Лепса числится с декабря прошлого года. Уже тогда ООО «Пить», принадлежащая Лепсу, задолжала 30 тысяч рублей.