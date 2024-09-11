«Могут и огреть!»: Эвелина Бледанс предостерегла Ивара Калныньша, уехавшего из России

Эвелина Бледанс высмеяла актера Ивара Калныньша, критикующего Россию. Об этом сообщает aif.ru.

Уехавший из России актер латвийского происхождения Ивар Калныньш не раз высказывался о том, что прекратил все связи с нашей страной. Актер рассказывал, что в коллегах, которые поддерживают СВО, сидит внутри «какой-то садизм».

На высказывания Калныньша отреагировала его коллега Эвелина Бледанс, которая снималась с ним в картинах. Она рассказала, что ей обидно слышать подобное от артиста.

«Мне очень жаль такое слышать от Ивара. Он ведь действительно был любимец женщин, когда мы куда-то приезжали с гастролями, по мне страдали мужчины, а по Ивару сохли все женщины. В России действительно была настоящая зрительская любовь к нему», — объяснила она.

Бледанс также раскритиковала высказывание актера о Госкино, которое, по словам Калныньша, зарабатывало на нем миллионы и задолжало пенсию.

«Это просто смешно. Может быть, и можно попросить пенсию, но нежно, просто сказать: помогите, пожалуйста, дорогие россияне. Если просто попросить помощи, то ты ее обязательно получишь, а если ее требовать, еще и унижая достоинство нашего русского человека, могут и огреть», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Бледанс жестко ответила хейтерам, обвинившим Мельникову в алкоголизме.