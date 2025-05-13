«Могут, если хотят, ходить грязными»: Шнуров ответил активистам на призыв отменить концерты «Ленинграда»

Певец Сергей Шнуров ответил на призыв отменить концерты группы «Ленинград» в Сибири. Он заявил в беседе с изданием Газета.Ru, что люди сами решают, приходить на выступления или нет. Он считает, что требования активистов губительны для богатой русской культуры.

«Взрослые люди идут послушать взрослые песни. За собственные заработанные деньги, в свободное от работы время. Многие всей семьей, если детям уже исполнилось 18 лет. Все по доброй воле и обоюдному согласию», – поделился мнением Сергей.

Певец привел в пример русскую баню и предположил, что и в ней общественников может не устраивать внешний вид и разговоры.

«Могут, если хотят, ходить грязными или мыться в душе дома. Но другим-то зачем пытаться мешать делать то, что не противозаконно и даже приятно?» – порассуждал артист.

Шнуров отметил, что для юной публики устраивают детские мероприятия, а есть выступления для взрослой аудитории.

«Пытаться все привести к пошлой красоте коробок от шоколадных конфет губительно для разнообразной и такой богатой русской культуры», — добавил он.

Напомним, что группа «Ленинград» планирует выступить в «Сибирь-Арене» 29, 30 и 31 мая. Они объявили о том, что билеты на два выступления быстро продались, поэтому сделали еще один концерт.

Активисты 11 мая выступили с требованием отменить концерты из-за пропаганды сквернословия, употребление алкоголя и скандального образа Шнурова.

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