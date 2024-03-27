«Могут быть ошибки»: сын Высоцкого не поддержал возвращение смертной казни
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Сын легендарного барда Владимира Высоцкого, режиссер Никита Высоцкий прокомментировал общественный запрос об отмене моратория на смертную казнь. Его слова приводит издание «Абзац».
По мнению кинематографиста, возвращение смертной казни может привести к негативным последствиям, при этом не сократив количество преступлений.
«Я считаю, что не следует отменять мораторий на смертную казнь. Дело не в жестокости наказания, а в его неотвратимости. Могут быть ошибки. Эффекта такого, что все испугаются и перестанут совершать тяжкие преступления, не будет», - заявил Высоцкий.
Режиссер отметил, что уменьшить количество преступлений поможет высокая раскрываемость. Он также назвал пожизненное лишение свободы эффективной мерой наказания.
Напомним, в Госдуме обсудили варианты возвращения высшей меры наказания для террористов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Известно, что вооруженные боевики ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроил пожар. По последним данным, в результате трагедии пострадало более 180 человек.
Ранее сообщалось, что группа The Hatters пожертвовала 1 млн рублей пострадавшему при теракте в «Крокус Сити Холле» оркестру.