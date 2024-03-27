«Могут быть ошибки»: сын Высоцкого не поддержал возвращение смертной казни

Сын легендарного барда Владимира Высоцкого, режиссер Никита Высоцкий прокомментировал общественный запрос об отмене моратория на смертную казнь. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению кинематографиста, возвращение смертной казни может привести к негативным последствиям, при этом не сократив количество преступлений.

«Я считаю, что не следует отменять мораторий на смертную казнь. Дело не в жестокости наказания, а в его неотвратимости. Могут быть ошибки. Эффекта такого, что все испугаются и перестанут совершать тяжкие преступления, не будет», - заявил Высоцкий.

Режиссер отметил, что уменьшить количество преступлений поможет высокая раскрываемость. Он также назвал пожизненное лишение свободы эффективной мерой наказания.

Напомним, в Госдуме обсудили варианты возвращения высшей меры наказания для террористов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Известно, что вооруженные боевики ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроил пожар. По последним данным, в результате трагедии пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось, что группа The Hatters пожертвовала 1 млн рублей пострадавшему при теракте в «Крокус Сити Холле» оркестру.