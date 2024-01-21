«Могу заплакать»: Сергей Соседов объяснил, чем отличается от остальных ведущих

Сергей Соседов объяснил, что отличается яркими эмоциями от остальных ведущих. Об этом сообщает NEWS.ru.

Месяц назад стало известно об увольнении Сергея Соседова из шоу «За гранью» на НТВ. На его место пришел ведущий Тимур Еремеев. Однако увидев работу нового телеведущего, некоторые зрители призвали вернуть в шоу музыкального критика.

По словам самого Сергея Соседова, все дело в его искренних эмоциях, которые он передает в кадре.

«Я давал колоссальный спектр эмоций! Такого не показывает сегодня ни один ведущий на телевидении. И я говорил: вы выбирайте то, что вам надо, но я буду вести так, как чувствую», — рассказал он.

Соседов признался, что мог заплакать на съемках программы.

«За два с половиной часа съемок можно выбрать любые мои реакции. У меня очень пластичное видение. У меня есть слеза, где-то я могу заплакать. У меня грусть, тоска, у меня может быть смех, негодование, сочувствие», — рассказал критик.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов поблагодарил зрителей за просьбы вернуться в шоу «За гранью».