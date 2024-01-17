Сергей Соседов прокомментировал просьбы зрителей вернуть его в шоу «За гранью»

Сергей Соседов поблагодарил зрителей за просьбы вернуться в шоу «За гранью», об этом он рассказал эксклюзивно «Страстям».

После выхода первых выпусков программы «За гранью» зрители разделились на два лагеря: тех, кто поддержал нового ведущего Тимура Еремеева и тех, кто требует вернуть Сергея Соседова. Причем второй лагерь буквально завалил соцсети телеканала критикой в сторону Еремеева.

Так, некоторые пользователи предположили, что телеведущий лучше подошел бы для другого телепроекта: «Еремееву самое место в „ДОМе-2“. Там он как раз впишется. И сестру его туда же, будет замечательный тандем».

По словам Соседова, ему приятно слышать похвалу от телезрителей, однако это вряд ли поможет вернуть его в программу.

«Мне очень приятна и дорога столь высокая оценка зрителей. Но, к сожалению, отнюдь не зрители все решают на телевидении», — объяснил он.

Соседов добавил, что сам не интересуется судьбой программы, которую он когда-то вел.

«Выпуски „За гранью“ с новым ведущим не смотрю. Я не хотел бы диктовать телезрителям, что им нужно смотреть, а что нет. Пусть они решают сами. Но если программа (и ее ведущий) не нравится, то смотреть ее, конечно, не нужно», — подчеркнул критик.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов назвал певца, который может заменить Киркорова.