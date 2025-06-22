«Могу выбирать одежду за детей»: невестка Валерии ответила хейтерам, назвавшим ее «бежевой мамой»

27-летнюю невестку Валерии Лиану Шульгину назвали «бежевой мамой» из-за любви к пастельным цветам. Девушка ответила недоброжелателям на своей страничке в соцсети.

Лиана объяснила, что ей и мужу нравятся пастельные, светлые цвета в интерьере. По мнению невестки артистки, такие тона не надоедают и подходят ко всему.

Своим любимым цветом в одежде Шульгина назвала коричневый. Новоиспеченная мама также добавила, что в ее гардеробе есть и яркие цвета. Но для детей она предпочитает покупать одежду спокойных тонов.

«Пока я могу выбирать одежду за детей, я выбираю то, что мне нравится», — отметила Лиана.

Она рассказала, что дочери Селин начали нравиться яркие вещи с изображениями героев мультфильмов, и это радует девушку. «Я ни в коем случае не буду заставлять её одеваться в то, что ей не нравится», — заключила Шульгина.

Помимо этого, Лиана старается покупать малышам только яркие игрушки.

Лиана вышла замуж за младшего сына Валерии Арсения в 2020 году. В январе 2021 года у них родилась дочь Селин, которая любит проводит время со звездной бабушкой, а в апреле 2025 года появился на свет сын Мирон.

Ранее невестка Валерии рассказала, что старшей дочери не было на выписке из роддома из-за болезни. Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье 4-летней Селин – у девочки диагностировали стрептококк.