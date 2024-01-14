«Могу вернуться и встать на колени»: уехавшая из России Чулпан Хаматова публично покаялась

Актриса Чулпан Хаматова в 2022 году вместе с детьми уехала из России в Латвию и приобрела там жилье. Она даже начала учить латышский язык, чтобы ей давали роли на сцене в Риге. Но недавно артистка заявила, что готова вернуться на Родину.

Хаматова заявила: ради возвращения может встать на колени перед россиянами.

«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: „Была неправа“», — цитирует артистку «Царьград».

Два года назад режиссер Алвис Херманис пообещал Хаматовой хороший доход в Латвии. Но на деле актрису заставили учить латышский, а за незнание языка даже сняли с роли. В итоге она соглашается на любые предложения по работе. Недавно она вышла на сцену Нового Рижского театра. Во время спектакля Чулпан в прямом смысле размазывала кровавые сопли по лицу. Согласно сюжету, в одной из сцен у героини начинается кровотечение.