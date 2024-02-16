«Могу в три ночи за шаурмой сходить»: певец Хабиб рассказал, на что готов ради любимой девушки

Российский певец и видеоблогер Хабиб пожаловался на одиночество. Артисту пока не удалось встретить свою любовь.

33-летний артист признался: в его жизни не было девушки с тех пор, как он стал известным. Хабибу хочется встретить свою половинку, и он не имеет завышенных требований к будущей избраннице.

«Рост, вес для меня значения не имеют. Главное, чтобы человек был хороший. Чтобы она полюбила не за подарки. А за то, какой я человек. Ради любимой девушки я готов пойти на многое. Например, в три часа ночи за шаурмой сходить», — цитирует исполнителя портал PROZVEZD.

Хабиб рассказал и о своей первой любви, которая была безответной. Артист влюбился еще в школе и не взаимно. Он очень долго переживал по этому поводу, но сейчас все прошло.

Помимо этого, однажды Хабиб влез в долги ради девушки, потому что нужно было купить путевку в Таиланд, но потом он с ней расстался.

Ранее певец Сергей Мазаев раскритиковал песни Люси Чеботиной и Хабиба. Подробности читайте в этой статье.