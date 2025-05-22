«Бракованный, нарцисс»: Мария Погребняк рассказала о первом впечатлении об Игоре Головинском

Блогер Мария Погребняк рассказала о первом впечатлении о будущем муже – Игоре Головинском. В 36 лет он не был женат и не имел детей – Мария посчитала мужчину «бракованным» и нарциссом.

Об этом она рассказала в шоу «Ваша Наташа».

Погребняк вспомнила, что когда впервые увидела Игоря, он был «с иголочки одет», с белоснежной улыбкой. Посмотрев на него, Погребняк решила, что Головинский – «классный парень». При этом друзья Головинского пытались «пробивать по интеллекту» Марию. Блогера в свою очередь интересовало, есть ли у Игоря жена и дети. Мужчина ответил, что никогда не был женат и не имеет детей.

«Я думаю: "Все, понятно. Бракованный. Что-то в нем не так. 36 лет, не был женат, нет детей, это как? И красавчик. Сто процентов нарцисс», - вспомнила Мария и добавила, что в тот момент «исключила его из списка».

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