«Могу только позавидовать»: продюсер прокомментировал космические заработки Лепса на 8 Марта

В Сеть выложили расценки звезд на концерты, приуроченные к 8 Марта. По неофициальным данным, Григорий Лепс может заработать аж 35 млн рублей, а Алексей Воробьев — 6 млн рублей. Концертный директор, продюсер Денис Рольгейзер усомнился в достоверности этой информации.

По словам Рольгейзера, цифры, возникающие в Сети, могут быть астрономическими, но это не значит, что они отражают реальную ситуацию. Точную сумму может знать только артист и директор, но никто не будет делиться данными с общественностью.

Концертный директор добавил, что действительно цены на 8 Марта немного повышаются, но не так, как Новый год. В среднем рост составляет 20−25%.

«Если у таких артистов и в самом деле в этом году такие гонорары — могу только порадоваться за коллег и позавидовать белой завистью», — приводит его слова mk.ru.

Как пояснил собеседник издания, отдать 35 млн рублей за выступление могут большие компания, предприятия или частные заказчики, обладающие такими финансами. В итоге на любую цену находится покупатель.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», сколько получает Татьяна Буланова за один концерт.