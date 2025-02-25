«Я там дров наломал»: Дмитрий Колдун признался, что немного стесняется своего возраста

Певец Дмитрий Колдун стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и исполнил свои хиты. Он порассуждал о возрасте и рассказал, будет ли праздновать день рождения.

11 июня артисту исполнится 40 лет. В этот день он запланировал выступление в Москве, куда пригласил поклонников.

«Я человек несуеверный, если есть какие-то суеверия насчет этой цифры, но я немного стесняюсь своего возраста», – признался Дмитрий.

Певец активно гастролирует: 26 февраля он споет в Дубне, потом в Москве, Электростали, Владимире, Муроме, Рыбинске и других городах. Лучший способ поздравить его самого с юбилеем – прийти на концерт.

«Настроение будет самое праздничное», – обещает звезда.

Дмитрий исполнил в эфире «Авторадио» новую лиричную песню «Розы» и отметил, что этот трек можно подарить вместо цветов 8 Марта.

«Я предлагаю спеть прямо в руки. Представьте, как я даю виртуальную розу и пою эту песню», – показал артист.

В одном из интервью он рассказал, что найти себя сможет только к 40 годам. Ведущие шоу поинтересовались, какие у него планы и амбиции.

«Разумеется, люди всю жизнь идут вперед, чтобы стать лучше. Естественно, через несколько лет я буду еще более опытным, профессиональным в каких-то вещах. Но, думаю, я доволен тем, что у меня есть к 40 годам. Даже те конфликты, которые были в моей жизни, когда я там дров наломал, уже в прошлом», – поделился певец.