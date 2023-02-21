«Могу сесть на шпагат»: актриса из «Табор уходит в небо» Светлана Тома удивила фигурой в 75 лет

На днях исполнительница роли цыганки Рады из кинофильма «Табор уходит в небо» Светлана Тома приковала все внимание, когда появилась на публике. 75-летняя актриса позировала фотографам на премьере картины «Нюрнберг».

Женщина пришла на мероприятие с дочерью Ириной Лачиной. Поклонники были приятно удивлены, что артистке удалось сохранить свою природную красоту и былую стройность. Светлана Андреевна была стильно одета и сделала элегантную укладку. Многие отметили, что актриса похожа больше на сестру своей наследницы, а не на маму.

В интервью звезда признавалась, что ведет здоровый образ жизни.

«Я не пью, не курю и много лет являюсь вегетарианкой. Еще много двигаюсь, хожу пешком, занимаюсь спортом и люблю жизнь. И это, видимо, взаимно! Запросто могу сесть на шпагат, хотя уже не девочка. Бегаю, прыгаю, играю в баскетбол, разумеется, делаю зарядку», – делилась она накануне своего юбилея.

Зрители жалеют, что знаменитость редко появляется на экране. Но преданные фанаты могут увидеть ее на театральной сцене.

Ранее мы писали о том, как актриса Татьяна Друбич появилась на публике вся в черном и сторонилась коллег.