«Могу себе позволить»: Никита Кологривый стал опаздывать на съемки

Актер из сериала «Слово пацана» Никита Кологривый затронул тему рабочего графика и рассказал, что всегда опаздывает. Поначалу он был пунктуален, но потом стал задерживаться.

«Я всегда опаздываю на час-на два. Просто люблю и знаю, что могу себе это позволить», - признался Кологривый в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Сабина Сабирова».

Актер объяснил, что когда-то приходил вовремя, пока не увидел, что люди таким образом «страхуются» и съемки начинаются позже.

«Я раньше был очень пунктуален и увидел, что за счет моего личного времени люди страхуются. А теперь я не позволяю это делать. Я свою работу выполняю четко, честно, качественно», - сказал Кологривый.

Ранее он сделал несколько других скандальных заявлений, в частности, счел недостаточно талантливыми актеров Данилу Козловского, Александра Абдулова, Иннокентия Смоктуновского, высмеял артистку Оксану Акиньшину.

Педагог Кологривого Владимир Зуев рассказал, что до популярности актер был резким в высказываниях, общение с людьми давалось ему тяжело, а с некоторыми преподавателями учащийся не мог найти общий язык.