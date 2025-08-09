«Могу себе позволить даже Прохора Шаляпина»: Елена Воробей рассказала о романе с мужчиной на 15 лет моложе

Елена Воробей призналась, что встречалась с мужчиной на 15 лет моложе себя. При этом 58-летняя юмористка заверила, что причиной их расставания стала вовсе не разница в возрасте.

По словам Елены, в отношениях у нее все было по-настоящему, она не раскрывала свой роман и не искала инфоповодов, чтобы о ней говорили в СМИ и на телевидении.

«И сегодня могу сказать точно, что я ни о чем не жалею. Смотрите, я в чудесном возрасте, когда могу себе позволить даже Прохора Шаляпина. У нас все только-только начинается», - сказала Воробей в интервью Woman.ru.

Юмористка при этом опровергла слухи, о том, что решилась на экстремальное похудение исключительно ради фигуры и моложавой внешности. Она с гордостью отметила, что смогла избавиться от 15 килограммов и при росте 158 сантиметров сейчас весит 55 килограммов.

«Для кого-то тонкая талия — смысл жизни. Для меня процесс коррекции веса был вопросом здоровья в первую очередь и уже потом — эстетики», - заверила Елена.

