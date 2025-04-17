«Могу себе отказать»: Валерия Ланская рассказала, на чем экономит

Актриса Валерия Ланская рассказала, что может экономить на продуктах питания и одежде. Она раскрыла отношение к деньгам в интервью Леди Mail.

Знаменитость снимается в кино, поет и является педагогом ГИТИСа. Кроме того, артистку можно увидеть в шоу «Один в один». Она много работает, но съемки в программе ей очень нравятся. Как призналась Ланская, она больше всего довольна своим перевоплощением в Лайзу Минелли и Анжелику Варум. А самым сложным своим заданием считает образ Наташи Королевой.

Валерия также раскрыла свое отношение к деньгам. Она отметила, что за съемки в кино актеры получают больше, но ей самой нравится выходить на сцену театра.

«Отказаться от театра могут только те артисты, которые им не заболели. И не поняли в должной мере того, что именно в театре актер имеет возможность развиваться профессионально. Я пришла к тому, что работа по любви мне гораздо важнее, чем финансы», — заявила звезда.

Артистка старается находить баланс в трате финансов. Когда нужно, она умеет быть бережной и экономить. Но бывают моменты, когда хочется ни в чем себе не отказывать.

«Я порой не прочь потратить деньги на то, что мне нужно, но приносит радость. В чем я могу себе отказать? Пожалуй, в продуктах питания и в шмотках (их у меня уже достаточно много, чтобы баловать себя реже). А еда… Конечно, хочется есть в хороших ресторанах и заказывать готовую еду на дом, но я ем мало, поэтому также могу себе отказать в этих приятностях», — добавила актриса.

Ранее ведущая Лера Кудрявцева заявила, что у ее супруга давно закрыто ИП и долгов нет.