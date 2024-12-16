«Могу сбросить и больше, но не хочу»: звезда КВН Евгений Никишин раскрыл свой вес после резкого похудения

Актер Евгений Никишин рассказал о своем похудении. По его признанию, ему удалось за восемь месяцев избавиться от 22 килограммов.

Никишин стал известен благодаря участию в КВН. Зрители привыкли видеть его пухлым, но, как рассказал артист, со временем вес стал выходить из-под контроля. В какой-то момент он встал на весы и узнал, что в нем 123 килограмма. Тогда он решил заняться собой.

«И за восемь месяцев, вооружившись поддержкой хорошего тренера, благодаря занятиям в зале, избавился от 22 кг. Был очень собой горд и понял — могу сбросить и больше, но не хочу», - пояснил Евгений в интервью Леди Mail.

По словам актера, если и дальше продолжать худеть, то ему придется питаться одними огурцами. А к таким жертвам он не готов. Он отметил, что очень любит вкусно поесть. Однако, если все-таки вес начнет влиять на здоровье, то он готов отказаться от любимых блюд.

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