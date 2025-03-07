«Могу орать беспощадно»: рэпер Баста назвал себя тираном

Рэпер Баста признался, что кричит на членов своей команды. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Чтиво».

По словам рэпера Басты, он часто кричит на своих подчиненных во время подготовки к концерту. Музыкант признался, что в его команде остаются только самые стойкие сотрудники.

«В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто. В моей команде остаются люди со стальными нервами и психикой», — рассказал он.

При этом, когда Баста оказывается на концертной площадке, она уже полностью готова к его выступлению. Сам рэпер доволен такими условиями.

«Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!» — признался он.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина чуть не подралась с Бастой в шоу «Голос». Причиной конфликта стала участница, которая хотела попасть в команду рэпера.