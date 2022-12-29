«Бывает такое»: Влад Кадони остался без работы

Влад Кадони на протяжении восьми лет был ведущим проекта «ДОМ-2». Зрители и участники шоу полюбили мужчину за его суровый, но всегда правдивый взгляд на жизнь. Как сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!», в 2023 году Кадони больше не будет вести лобное место и проводить тет-а-теты. Сначала известная телестройка лишилась Ольги Бузовой в качестве ведущей, а теперь и Влад покидает свой пост. В социальной сети мужчина прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Сообщается, что Кадони и руководство проекта не смогли на этот раз договориться, поэтому их сотрудничество прекратилось. «Прошу не искать в этом каких-то подоплек, интриг и подводных камней. На этом все. Бывает такое», — резюмировал экс-телеведущий.

К слову, поклонники Влада были очень расстроены этой новостью и даже отметили, что без его острого ума шоу перестанет быть интересным.

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