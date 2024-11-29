«Могу напугать за деньги»: Михаил Полицеймако появился в Сети в устрашающем образе

«Этой зимой кардинально меняю стиль. Долой барберов, только природный, естественный лук. Могу напугать за деньги», — написал в шутливой форме звезда сериала «СуперИвановы».

Михаил Полицеймако был дважды женат. В первом браке с актрисой Ольгой Лысак у него родился сын Никита, который пошел по стопам отца и с 2023 года начал играть в Театре сатиры. В 2005 году супругой звезды стала актриса детского театра Лариса Муратова. У пары появились на свет три дочери — Эмилия, София и Мария.

В этом году 10 сентября умерла старейшая актриса Театра на Таганке, мать Михаила Полицеймако Марина. Ей было 86 лет. Сын звезды произнес трогательные слова на ее похоронах.