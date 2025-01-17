«Могу накричать на ребенка»: актер Шевченков рассказал о вспыльчивом характере

Актер Алексей Шевченков признался, что бывает вспыльчивым и гневливым. Знаменитость рассказал в интервью WomanHit.ru, из-за чего может накричать на детей.

Артиста считают «сложным» человеком, но он с этим не спорит. Алексей поделился, что действительно иногда перебарщивает и считает гнев большим грехом. К плюсам он отнес то, что быстро отходит.

«Всегда заботят больше всего дети в этом отношении. На дороге, например, объясняешь, как управлять авто, что вот здесь надо аккуратно, здесь тормоз нажать не быстро, но, когда это все забывается, могу вспылить, накричать на ребенка», – рассказал знаменитость.

Мужчина отметил, что уже через три минуты отходит и ругает, но уже себя. Он отметил, что никогда не перегибал палку в этом вопросе.

«Но я никогда не бил детей. Иногда моя энергия, конечно, превышала ту шкалу градуса, которую надо было привлечь, но это не только к детям относится. Да, я часто себе говорю: «Ну почему ты никогда не промолчишь? Досчитай, например, до 30—60». Но не получается», – добавил актер.

Шевченкова радует только то, что не является злопамятным человеком и всегда может извиниться перед тем, кого обидел.

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