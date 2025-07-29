«Могу их заразить этим запретом»: от «отмененной» в России Риты Дакоты отвернулись в шоу-бизнесе

Певица Рита Дакота впала в депрессию после того, как ей запретили выступать на территории России. Она призналась, что ударом для нее стало еще и отсутствие поддержки со стороны звездных друзей. В шоу-бизнесе от нее отвернулись, так как боятся тоже попасть под «отмену».

В личном Telegram-канале Рита рассказала, что запрет на концерты наложился на неудачную операцию, из-за чего она переживала сильный стресс. Артистка даже вновь начала курить, хотя давно отказалась от этой пагубной привычки. По словам Дакоты, она была в таком плохом состоянии, что не могла даже появляться на публике, вести блог. Певица запуталась в себе и теперь не знает, кем является.

«Я всю жизнь мыслила себя певицей, и тут — бах! Я осознаю, что теперь не музыкант на сцене. Потом я всегда думала, что я блогер. Случается эта история и понимаю, что я не блогер. Я к людям не выхожу, ничем не делюсь… Когда-то мыслила себя симпатичной девушкой, и случается эта история с глазами… И я такая, а кто я без своей внешности?» - отметила певица.

В трудный период на помощь Рите пришли люди, от которых она не ожидала поддержки. Она призналась, что даже не считала их друзьями, а они отнеслись к ней так сострадательно и человечно, как не сделали ее, казалось бы, близкие люди. Артистка подчеркнула, что не обижается на звездных коллег, которые от нее отвернулись, но ей такое поведение непонятно.

«Я наблюдаю без осуждения, как некоторые люди стали смотреть на меня как на прокаженную, сторониться, как будто я нечаянно могу их заразить этим запретом. Если быть со мной рядом, то вдруг возникнут проблемы», - поделилась Дакота.

Ранее Рита Дакота высказалась о бывшем муже Владе Соколовском и заявила, что не хочет с ним общаться.