«Могу и поплакать»: Надежда Бабкина заявила о проблемах в жизни

75-летняя певица Надежда Бабкина призналась, что устала от имиджа «лихой» казачки. Об этом сообщает THзвезды.

По словам Бабкиной, все знают ее как сильную и волевую женщину, «лихую» казачку. Однако бывают дни, когда у нее «могут кошки на душе скрести» и хочется поплакать. Артистка с горечью заявила, что никто не допускает такой мысли из-за сложившегося имиджа.

«Могу и поплакать... Все привыкли видеть Бабкину этакой лихой: эх, вот сейчас выйдет, как размахнется, как даст, как жахнет. И никому невдомек, что у этой Бабкиной тоже могут быть проблемы, что кошки могут на душе скрести, что она может взгрустнуть и поплакать, что она нуждается в чьем-то плече... Такой мысли никто не допускает. Наверное, потому, что так сложился мой имидж», — пожаловалась знаменитость.

По словам артистки, ее закалила жизнь в деревне. Зато сейчас она может сказать, что добилась всего, о чем мечтала.

«У нас, деревенских, с нашей непосредственностью, есть такая отличительная черта: тебе от ворот поворот, а ты все равно опять в ворота. До тех пор, пока не получишь на свой вопрос точный ответ, с места не сдвинешься. Эта закваска очень правильная», — пояснила она.

По словам Бабкиной, в трудные моменты ей помогает восстановиться сон. Также певица «заряжается» энергией от молодых коллег.

Ранее Ольга Бузова подарила Надежде Бабкиной коньяк за 250 тыс. рублей на 75-летие. Подробности читайте в этой новости.