«Могло и унести»: актер Кирилл Кяро рассказал, как подвергал себя опасности на съемках

Однажды режиссер Карен Оганесян поставил актеру Кириллу Кяро амбициозную задачу: простоять на одном месте почти весь фильм. Сам Кяро прокомментировал этот опыт и раскрыл еще один опасный момент на съемках.

По словам Кирилла, он снимался в картине «Прямой эфир» и там была от режиссера Карена Оганесяна задача почти весь фильм простоять на одном месте. Это нужно было, чтобы лучше прочувствовать состояние героя.

«Я стоял, наверное, по паре часов, чтобы ощутить онемение и дрожь в ногах. И это, признаюсь, очень тяжело», – рассказал звезда в беседе с WomanHit.ru.

По его словам, съемки проходили в красивом месте, в горах Осетии. Время года было не самое лучшее, погода постоянно менялась и буйствовала. Был и еще один опасный момент на съемках.

«Мне надо было лежать в горной реке с температурой воды пять градусов. Карен меня в каком-то смысле взял на слабо», – поделился Кяро.

Артист рассказал, что по задумке режиссера это была очень важная часть для фильма.

«Но я, конечно, могу отказаться, и он поймет», – признался актер.

Кирилл отметил, что еще одна сложность была в том, что Карен не говорил, в какой день ему нужно будет лежать в реке. Все дело в частых ветрах.

«Даже без куртки невозможно было стоять, и мы ждали лучшей погоды. Признаюсь, я реально начал «загоняться», потому что река очень бурная, могло и унести», – сказал актер.

Несмотря на трудные съемки и брутальный образ, Кяро говорит, что он не такой рисковый и азартный человек.

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