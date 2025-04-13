«Могло быть и лучше»: раскрыто состояние Михаила Ефремова после освобождения из колонии

Давний друг Михаила Ефремова, вышедшего на свободу по УДО, раскрыл подробности состояния актера. За кулисами премии «Шансон года» в Москве Никита Высоцкий сообщил, что самочувствие артиста «могло быть лучше». Об этом пишет mk.ru.

9 апреля Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО спустя почти пять лет заключения. Теперь актер ведет непубличный образ жизни и отказывается от съемок и интервью. Многих беспокоит состояние знаменитости — известно, что он уже долгое время страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В разговоре с Геннадием Хазановым на премии «Шансон года» Никита Высоцкий рассказал о самочувствии давнего друга.

«Чувствует хорошо, но могло быть и лучше. Главное, что на свободе», — заявил сын Владимира Высоцкого.

В ответ Геннадий Хазанов попросил «передать поклон» Михаилу Ефремову и больше не стал спрашивать о его здоровье.

Напомним, в 2020 году актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что артист получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Ефремов приехал в свою московскую квартиру после освобождения из колонии. В беседе с журналистами актер признался: «Чувствую себя не очень».