«Могли вывезти из страны»: пропала дочь Любови Успенской

Певица Любовь Успенская обратилась к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину и сообщила, что у нее пропала дочь Татьяна. Ее не могут найти вторые сутки.

Бородин рассказал о пропаже дочери Успенской в своем Telegram-канале.

«Только что ко мне обратилась российская артистка Любовь Успенская и сообщила мне, что у нее пропала дочь. Уже вторые сутки она ее не может найти. Есть информация, что ее могли похитить, вывезти из страны», - сообщил Бородин.

Исчезновение Татьяны Плаксиной может быть связано с выступлениями Успенской в ЛНР и ДНР – так считает артистка.

«Есть другая версия, о которой мы готовы говорить только в правоохранительных органах», - добавил Бородин.

Он обратился к силовикам с просьбой обратить внимание на пост. Бородин готов давать объяснения и показания. Глава ФПБК выехал к Успенской.

Ранее стало известно, за что певец Филипп Киркоров назвал певицу попрошайкой.