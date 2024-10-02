«Могли вывезти из страны»: пропала дочь Любови Успенской
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Певица Любовь Успенская обратилась к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину и сообщила, что у нее пропала дочь Татьяна. Ее не могут найти вторые сутки.
Бородин рассказал о пропаже дочери Успенской в своем Telegram-канале.
«Только что ко мне обратилась российская артистка Любовь Успенская и сообщила мне, что у нее пропала дочь. Уже вторые сутки она ее не может найти. Есть информация, что ее могли похитить, вывезти из страны», - сообщил Бородин.
Исчезновение Татьяны Плаксиной может быть связано с выступлениями Успенской в ЛНР и ДНР – так считает артистка.
«Есть другая версия, о которой мы готовы говорить только в правоохранительных органах», - добавил Бородин.
Он обратился к силовикам с просьбой обратить внимание на пост. Бородин готов давать объяснения и показания. Глава ФПБК выехал к Успенской.
Ранее стало известно, за что певец Филипп Киркоров назвал певицу попрошайкой.