«Могли убить»: Настя Крайнова поделилась жуткими подробностями своей жизни

Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова продолжает вести творческую деятельность и часто появляется на ТВ. Недавно все обсуждали ее конфликт с коллегой Ириной Ортман. Девушка рассказала о своей жизни и трудностях, которые были у нее на пути.

Оказалось, что в юности певица увлекалась диетами и чуть не довела себя до анорексии. При росте 172 сантиметра она весила всего 40 кг. Настя признается, что была довольна своим отражением в зеркале.

«Мне в школе учительница сказала, что я толстая и мне с таким весом никогда не стать артистом. Хотя я была в обычном состоянии, без ожирения. На тот момент, может быть, я весила 55 кг, но для роста в 172 и 14 лет – это нормально. После этих страшных слов «с таким весом никогда не стать артистом» я просто перестала почти есть. За весь день я съедала йогурт и яблоко. Вот такие неосторожные слова могли убить ребенка», – поделилась девушка в беседе с WomanHit.ru.

Крайнова говорит, что благодаря музыкальному проекту «Фабрика звезд» смогла восстановиться.

«Похудение — это очень опасная тема психологически. После этого у меня было состояние страха еды, что даже от вареной морковки поправлюсь, потом булимия. Затем я попала на «Фабрику звезд», которая буквально спасла меня от смерти. А другим детям может ничего не прийти, и это все закончится трагедией», – рассказала певица.

Ранее мы писали о том, как Настя Крайнова рассказала о драке с участницей «Тутси» Ириной Ортман.