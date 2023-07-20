«Могли перепутать с другим Пригожиным»: муж певицы Валерии отреагировал на санкции Канады

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал введение санкций со стороны Канады. Он не исключает, что попадание в санкционный список – ошибка: представителя шоу-бизнеса могли перепутать с однофамильцем.

Комментарий продюсера приводит Газета.Ru.

«Я думаю, что могли перепутать с другим Пригожиным», - сказал муж певицы Валерии, которая также оказалась в санкционном списке.

Он считает, что Оттава нарушает права человека, запрещая путешествовать. Пригожин уже был в Солт-Лейк-Сити, в Ванкувере и Торонто – в ближайшее время гастроли в Канаду не планировались. Пригожин считает, что было бы достаточно «просто не давать визу».

При этом семья продюсера никогда не хотела жить в Канаде.

«У меня нет какого-то расстройства по этому поводу или возмущения», - поделился Пригожин и добавил, что привык к запретам.

Напомним, в санкционный список внесли 39 физлиц, включая певца Филиппа Киркорова, режиссера Никиту Михалкова.

Ранее Пригожин жаловался на мерч со своим изображением и упущенную прибыль. Наклейки с его лицом начали активно продавать на маркетплейсах.