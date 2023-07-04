«Хоть бы позвонили, копеечку предложили»: Пригожин сообщил о потерянных заработках

Продюсер Иосиф Пригожин, несмотря на то, что прошло уже полторы недели с момента событий, связанных с его однофамильцем, продолжает оставаться довольно популярной персоной в Сети. Сам супруг певицы Валерии относится к этому спокойно и даже поддерживает некоторые шутки. Однако желающие заработать на всей этой ситуации все-таки смогли вывести его из себя.

В личном блоге Иосиф опубликовал пост, в котором пожаловался на недобросовестных предпринимателей, которые использовали его изображение для своей продукции. Пригожин подчеркнул, что людям нужно было запросить у него разрешения и хотя бы заплатить. В итоге же продюсер не получил ни копейки, а наклейки с его лицом активно продаются в маркетплейсе.

«Думаю, всему есть предел. Хотя бы позвонили, копеечку какую предложили, я, может быть, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой «востребованности», но это уже перебор», - заявил Иосиф.

Отметим, что изначально продюсер был не особо рад свалившейся на него популярности и даже шутил, что собирается менять фамилию. Однако со временем он стал все активнее поддерживать мемы пользователей Сети и сам делать отсылки на другого Пригожина. Например, на днях он сообщил, что прилетел в Белоруссию, а также поделился с поклонниками новостью, что прошел уже 300 километров.