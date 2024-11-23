Могли использовать втемную: семья фигуранта по делу Долиной уверена, что мужчина не знал о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной. На данный момент задержаны двое мужчин. Их подозревают в помощи аферистам. Родственники одного из фигурантов считают, что его использовали втемную, передает Rugnum.

Журналисты связалась со старшей сестрой подозреваемого. Женщина заявила, что узнала об аресте брата совсем недавно. Она не может поверить в то, что родственник причастен к совершению преступления.

«Мое мнение — не факт, что он что-то знал. Мне кажется, просто специально ищут таких вот слабеньких придурков-исполнителей, которым кидают гроши за грязную работу и не посвящают в детали. А они толком и не понимают, на что идут, и в итоге попадают», — поделилась мнением сестра задержанного.

Ранее новая владелица квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье заявила, что не видела участников мошеннической схемы. Эти мужчины, по словам москвички, не участвовали в сделке по продаже недвижимости.