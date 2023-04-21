Могли быть счастливы, если бы не Пугачева: как выглядит первая жена Филиппа Киркорова

Поклонникам уже на протяжении многих лет интересно знать, что происходит в личной жизни поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. После громкого расставания с Аллой Пугачевой, мужчине приписывали романы с коллегами. Но некоторые до сих пор вспоминают его первую жену, как он ее сам называл, Марию Шатланову.

Исполнитель до сих пор с любовью высказывается о Примадонне, но в свое время признавался в чувствах другой женщине. Мария снималась в клипах Киркорова «Атлантида», «Ты, ты, ты» и других. Она на протяжении десяти лет была для певца женой, так он ее представлял друзьям.

«Филиппу нравилось, что я отдавала ему всю себя без остатка. Меня не интересовали деньги. Мне просто было безумно интересно быть рядом с ним», – цитирует женщину kp.ru.

Все изменилось после того, как на пути Филиппа Бедросовича появилась Пугачева. СМИ пишут, что ради нее он бросил Шатланову.

Бывшая возлюбленная артиста покинула шоу-бизнес, чтобы вести спокойную жизнь вне камер. Журналисты выяснили, что женщина преподает йогу. В Сети есть ее фотографии. Многие отмечают, что Мария очень похожа на Аллу Борисовну. BLITZ.center показал ее снимок.

Экс-избранница считает, что именно Примадонна разрушила ее отношения с певцом.

«Еще в то время он считал, что я похожа на Пугачеву. Хотя, мне кажется, что мы с ней совершенно разные. Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла», – заявляла Шатланова.

Ранее мы писали о том, как 55-летний Филипп Киркоров подтвердил роман и заявил, что в его жизни «поселилась любовь».