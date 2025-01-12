«Могла всех обделить»: кому достанется наследство актрисы Евгении Добровольской

Скоропостижная смерть 60-летней Евгении Добровольской стала полной неожиданностью для ее поклонников. У актрисы осталось четверо детей, в их числе несовершеннолетняя дочь. По всей вероятности, именно наследникам звезды достанется ее имущество, если она не составила завещание.

У звезды театра и кино остался дом в Подмосковье и квартира в Москве. По словам адвоката Александра Бенхина, имущество будет распределено между наследниками первой очереди: к ним относятся мужья, жены, дети, родители. Евгения не была замужем, поэтому наследство достанется ее детям. Совершеннолетние сыновья оформят доли сами, но есть нюанс, связанный с дочерью актрисы — она получит свою долю в распоряжение опекунов.

«Теоретически, Добровольская могла вообще ни одному из детей ничего не оставить и всех обделить. Но для этого должно быть завещание, которое она могла составить на соседку, подругу или, к примеру, бывших мужей», — приводит слова адвоката mk.ru.

Тогда часть имущества может получить и бывший муж звезды Михаил Ефремов. Правда, в данном случае опекуны несовершеннолетней дочери могут обратиться в суд и оспорить завещание. Тогда суд насильно выделит 50% от того, что наследник мог бы получить по закону.

Народная артистка была трижды замужем. В студенческие годы ее супругом был Вячеслав Баранов, которому она родила сына Степана. В 1990 году Добровольская вступила в брак с Михаилом Ефремовым, у пары появился сын Николай. Также у Евгении есть сын Ян от актера Ярослава Бойко. От последнего избранника, кинооператора Дмитрия Мананникова, Добровольская родила дочь Анастасию.

Ранее актриса Виктория Тарасова предположила, что Евгения не выдержала слишком напряженного графика съемок. Из-за этого сильно пострадало ее здоровье.