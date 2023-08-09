«Могла тыкнуть пальцем»: актриса Крючкова рассказала, как Рязанов любил женщин

Народная артистка России Светлана Крючкова рассказала, что режиссер Эльдар Рязанов любил женщин. Звезда приняла участие во втором Вятском открытом Фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах», где пообщалась с корреспондентами aif.ru.

На своем творческом вечере Крючкова порассуждала о творчестве и сказала пару слов о легендарном режиссере. Она работала с ним в фильме «Старые клячи». Звезда высказалась об особом отношении Рязанова к женщинам.

«Нет другого человека, в кого бы я могла тыкнуть пальцем и сказать: он понимает женщин. Рязанов не просто любил женщин, он их уважал», – поделилась артистка.

По словам знаменитости, Эльдар Александрович понимал все тонкости женской души, хоть и был мужчиной. Светлана Николаевна призналась, что рада исполнять песню на стихи режиссера. Она считает, что они были написаны от лица «не очень молодой, но очень одинокой женщины».

Ранее актриса Светлана Крючкова рассказала, почему уже четыре года отказывается от предложений режиссеров сняться в кино. 72-летняя знаменитость сосредоточена на театре, но очень переживает, что из-за проблем со здоровьем может потерять свою работу.

Напомним, что в 2015 году у женщины обнаружили опухоль в области груди. Операция по ее удалению прошла в Германии. Актриса находится в ремиссии восемь лет, но продолжает обследоваться. Два года назад на долю Крючковой выпало еще одно испытание.