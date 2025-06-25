«Могла так потерять сына»: Ксенофонтова о фатальной ошибке в воспитании детей

Актриса Елена Ксенофонтова, известная по ролям в сериалах «Вера» и «Дочки-матери», откровенно рассказала о своих родительских промахах в интервью для WomanHit.ru.

У знаменитости двое детей – 23-летний Тимофей и 11-летняя Софья. Она призналась, что пыталась быть для них «идеальной матерью», но вовремя осознала свою ошибку.

«Я все время их от всего оберегала. Это была моя фатальная ошибка. Я могла так потерять сына», – поделилась звезда.

Сейчас Ксенофонтова относится к материнству проще: позволяет себе эмоции и не корит себя за неидеальность. Она считает, что живой человек может иногда даже вспылить.

Также актриса отметила, что ее дети очень разные. Тимофей (от брака с продюсером Ильей Неретиным) — близок матери по духу. Софья (от адвоката Александра Рыжих) — удивляет мать своей непохожестью.

«В Софье есть что-то такое, к чему я только прихожу, но не факт, что дойду. Она вообще какая-то иная, в разы лучше меня», — подчеркнула Елена.

По ее словам, дочь – более свободная, а с сыном они очень близки. Они много общаются, и звездную маму это радует.

Ранее мы писали о том, что Елена Ксенофонтова вышла на связь после развода с третьим мужем.