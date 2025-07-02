«Могла совершить большую ошибку»: Валерия Астапова чуть не рассталась с мужем из-за гадалки

Актриса Валерия Астапова призналась, что чуть не рассталась с мужем Кириллом Астаповым. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» и фильма «Уралочка» вспомнила в интервью Леди Mail, как обратилась к гадалке.

В юном возрасте девушка решила посоветоваться с гадалкой и задала ей вопросы. На что получила ответ, что ей нужно бросить возлюбленного. Им как раз и был Кирилл.

«Все было бы неплохо, если бы она тогда не сказала мне, что мужчина, с которым я приехала, не будет моим мужем. Я так тогда поверила картам, что тихо шла к итогу наших отношений. В итоге мы чуть не расстались», — поделилась артистка.

От рокового шага ее спас психолог. На приеме он объяснил ей, как работает наше подсознание. Тогда Валерия доверилась своим чувствам и не стала расставаться с любимым. Он стал ее мужем.

«Я уже 13 лет счастлива в браке с моим тем самым единственным и неповторимым мужем — композитором и певцом Кириллом Астаповым. А могла совершить большую ошибку, потеряв свою любовь», – отметила звезда.

Астапова подчеркнула, что нужно верить лишь себе и своему сердцу, именно тогда можно стать счастливым.

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