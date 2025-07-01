«Это накопительный эффект»: певец Марк Тишман в новой песне намекнул на расставание с Юлией Паршутой

Певец Марк Тишман в разговоре Пятым каналом рассказал об отношениях с Юлией Паршутой. Артист намекнул на возможное расставание с девушкой.

Поводом для слухов о разрыве отношений исполнителей появились после релиза их двух песен. Сперва Юлия Паршута весной выпустила трек «Ода», в тексте которого говорится о болезненном расставании. Потом новую композицию «В мире идеальном» записал Марк. В нем также затрагивается тема завершения романтических отношений.

Однако сам Тишман объяснил, что свой новый сингл он написал не после какого-то конкретного расставания. Просто вдохновение пришло сразу, как только в студии он услышал предложенный аранжировщиком бит. При этом, он не подтвердил связь содержания текста с домыслами о его расставании с Юлией. Он отметил, что это всего лишь совпадение.

«В основе моей композиции лежит личная история. Не могу сказать, что я написал ее после определенного расставания, скорее, это накопительный эффект», — поделился артист.

Ранее мы писали о том, как модель Анастасия Решетова рассказала о тяжелом расставании с рэпером Тимати.