«Могла довести себя до болезни»: певица Натали призналась, что хотела умереть после смерти мужа

50-летняя певица Натали после самоубийства мужа, продюсера Александра Рудина долгое время не появлялась на публике и не давала концертов. Артистка призналась, что и сама хотела умереть после трагедии, однако смогла найти в себе силы и вернуться на сцену.

«Очень хочется жить человеческой жизнью. То, что я сейчас свечусь, это, конечно, только люди, только помощь людей, детей, зрителей», — призналась Натали.

Она подчеркнула, что до сих пор не может оправиться от смерти мужа, хотя прошло уже больше года. Как отметила певица, она едва не довела себя до болезни на фоне тяжелых переживаний.

«Я сделала тот выбор в той точке, когда нужно было уходить к нему. Ну как уходить? Можно разными путями, наверное, до болезни себя довести и так далее. Я это увидела, как это неправильно», - подчеркнула исполнительница хита «О боже, какой мужчина» в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, Александр Рудин ушел из жизни в июле 2023 года. Последние два года жизни он страдал тяжелой депрессией, которая началась у него после коронавируса. Супруги прожили вместе 32 года, у них трое детей.

Ранее стало известно, что исполнительница хита «Ветер с моря дул» решила вернуться в шоу-бизнес и даже значительно снизила ценник на корпоративы. Натали готова выступать за 500 тысяч рублей в Москве. Регионам придется заплатить уже миллион рублей. При этом ранее она требовала 2 миллиона рублей за выступление.