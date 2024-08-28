Готова выступать за полмиллиона рублей: певица Натали вдвое подешевела после творческой паузы

50-летняя певица Натали после смерти мужа долгое время не появлялась на публике и не давала концертов. Исполнительница хита «Ветер с моря дул» решила вернуться в шоу-бизнес и даже значительно снизила ценник на корпоративы.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Натали готова выступать за 500 тысяч рублей в Москве. Регионам придется заплатить уже миллион рублей. При этом ранее она требовала 2 миллиона рублей за выступление.

В райдере певицы по-прежнему перелеты бизнес-классом, автомобиль Mercedes Bens с молчаливым водителем и лучшая гостиница в городе. Отдельным пунктом отмечена необходимость согласования видео и фотографий с поклонниками.

8 августа Натали представила новую песню под названием «Хоопонопоно», которую посвятила умершему мужу. Релиз стал первым для артистки после семейной трагедии.

Напомним, муж певицы, музыкальный продюсер Александр Рудин свел счеты с жизнью летом 2023 года. Пара прожила вместе 32 года, воспитала трех сыновей.