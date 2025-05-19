«Могла допустить, что папа скажет: „Я против“»: дочь Пескова объяснила, почему не позвала отца на свадьбу

Дочь пародиста Александра Пескова Дария объяснила, почему на ее свадьбе не было отца. Оказалось, что девушка даже не позвала родителя, так как боялась, что он может все испортить. Об этом она рассказала в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По признанию Дарии, полгода она не общалась с Песковым. Впервые за долгое время они поговорили в день рождения артиста, который был накануне свадьбы. Дочь поздравила отца с праздником и получила приглашение отметить его вместе, но она была не готова ехать, поэтому отказалась. Позвать на бракосочетание папу она так и не решилась.

«Зная моего папу, от него можно много чего ожидать. Честно говоря, я была… Знаете, как в фильмах показывают такой момент: „Скажите, если кто-то против этой свадьбы?“ Я могла допустить такое, что мой папа каким-то образом скажет: „А вот я против“», - рассказала Дария.

Отметим, что Александр нелестно высказывался о зяте. Однако это его дочь не задевает. Она поделилась, что юмористу в принципе мало, кто нравится. Сама Дария довольна своим выбором. Она заверила, что счастлива, ведь только за этого мужчину захотела выйти замуж.

«Я знаю, какой он хороший, у него столько всего хорошего… Что говорит папа, это абсолютно неважно», - заявила Пескова.

Ранее Александр Песков признался, что до сих пор винит себя за одну фразу, сказанную в адрес дочери.