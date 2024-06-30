«Могла бы и даже не одного»: Надежда Бабкина раскрыла, почему не стала матерью во второй раз

74-летняя Надежда Бабкина была на протяжении 17 лет в браке с музыкантом Владимиром Заседателевым. Артистка родила мужу сына Данилу, который стал единственным наследником певицы. На данный момент у основательницы вокального ансамбля «Русская песня» есть трое внуков, и она совершенно не жалеет, что в свое время родила одного ребенка.

Когда у народной артистки появился на свет наследник, она занималась построением карьеры. Бабкина часто отсутствовала дома, уделяя много времени своему коллективу. Данила постоянно просил маму родить ему братика или сестренку, чтобы проводить с ними свободное время. Но певица говорила тогда, что одногодкой сына стал коллектив «Русская песня».

Артистка всегда объясняла сыну, что гастрольная деятельность необходима для заработков, и он вошел в положение мамы.

Видимо поэтому Данила стал многодетным отцом троих детей. Однажды Бабкина спросила его, как он решился на такое большое потомство.

«Мама, это работа над ошибками…» — «В каком смысле?» — «Ну ты меня одного родила, а я троих», — приводит слова Данилы журнал «Караван историй».

Знаменитость признается: у нее нет сожалений, что она родила одного ребенка.

«Нет, у меня размышлений даже на эту тему не было. Хотя по факту, наверно, могла бы и даже не одного», — говорит артистка.

Брак певицы с отцом Данилы продлился до 1991 года. Владимир Заседателев ушел от Бабкиной к бэк-вокалистке Альбине Левченко, с которой был вместе до конца своей жизни.

Ранее исполнительница впервые ответила на слухи о романе с 33-летним помощником.