«Из другого поколения, но мне это нравится»: Надежда Бабкина впервые ответила на слухи о романе с 33-летним помощником

Певица Надежда Бабкина впервые прокомментировала слухи о романе с 33-летним пиар-директором Сергеем Рябовым. Исполнительница хита «Виновата ли я» заверила, что состоит с молодым помощником исключительно в дружеских отношениях.

«Сергей из другого поколения, но мне это нравится! Он очень умный, креативный, вдохновитель и организатор многих идей и проектов», — заявила Бабкина.

Она подчеркнула, что считает Рябова своим другом и иногда может даже пожаловаться на здоровье. Кроме того, именно его номер указан на экстренный случай.

«И я очень дорожу нашими искренними отношениями», - сказала Бабкина, добавив, что любит продуктивных людей, с которыми интересно поговорить на разные темы.

Появление в Сети слухов о романе Бакина объяснила завистью тех, кто заказывает «желтуху».

При этом Сергей Рябов подтвердил слова артистки и заверил, что знает имя того, кто являлся заказчиком «желтых» статей.

«Все знают о прекрасном, хоть и гражданском, браке Надежды Георгиевны и Евгения Гора. Оба подчеркивают, что их отношения продолжаются. Но СМИ все равно пишут, что они расстались, а мы сошлись», — приводит StarHit слова пиар-директора артистки.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина внезапно представила публике своего директора Сергея Рябова во время фестиваля-марафона «Песни России». Молодой человек вышел на сцену и смущенно поцеловал 74-летнюю артистку в шею, спровоцировав слухи о романе между ними.