«Мог руку на меня поднять»: звезда «Кабачка „13 стульев“» Валентина Шарыкина умерла, так и не обретя счастье

23 ноября не стало звезды передачи «Кабачок „13 стульев“» Валентины Шарыкиной. Актриса прославилась ролями в кино и театре, а ее однокурсником был Андрей Миронов. Но личная жизнь артистки была полна испытаний: второй муж поднимал на нее руку, а третий был равнодушен. Об этом сама актриса признавалась в интервью.

Валентина Шарыкина долго пыталась построить свое счастье и трижды выходила замуж. Первый супруг, с которым она познакомилась в Доме отдыха актеров, был очень ревнивым и изводил жену. На съемках фильма «Майор Вихрь» артистка познакомилась с режиссером Евгением Ташковым и влюбилась, но он был женат и воспитывал ребенка. Тогда актриса поспешно вышла замуж за врача-хирурга, но и этот брак не был счастливым — мужчина страдал алкогольной зависимостью и поднимал руку на супругу.

«Мог руку на меня поднять, девиц домой водил. Родители у него были известными людьми в медицине. И вот такой хмырь у них уродился…» — делилась Валентина Шарыкина.

Когда в 1970 году жена Евгения Ташкова Екатерина Савинова умерла, артистка вернулась к возлюбленному и стала воспитывать его сына как своего. Но и здесь Валентину Шарыкину ждали испытания — многие осудили ее и назвали женщиной легкого поведения: «Поклонники и друзья Кати стали меня преследовать. <…> Все это было невыносимо». В какой-то момент непростой жизни с режиссером актриса влюбилась в учителя, который был моложе нее на 11 лет. Однако и эта история была обречена на провал.

«Первый раз в жизни решилась бросить все — Москву, дом, профессию — и стать просто женой. Приехала в Красноярск, но там увидела такое, что врагу не пожелаешь. <…> В результате я сбежала», — приводит слова артистки Экспресс газета.

К тому времени звезда «Кабачка „13 стульев“» уже познакомилась с инженером-нефтяником Юрием Извековым, за которого впоследствии вышла замуж. Но в конце жизни Валентина Шарыкина осталась без поддержки супруга — он жил на даче, а за актрисой ухаживала сиделка.

«На днях Валентине Дмитриевне стало плохо, мы вызвали скорую. Я мужу ее позвонила, а он сказал, что приехать не может — сломался холодильник, и он должен его починить», — рассказывала сиделка артистки.

Ранее непубличный муж Валентины Шарыкиной Юрий Извеков появился на церемонии прощания с актрисой.