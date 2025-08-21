Мог пустить слух о диабете, чтобы скрыть похудение на «Оземпике»: врач усомнился в наличии болезни у Киркорова

У певца Филиппа Киркорова обнаружили сахарный диабет II типа. Такая информация о здоровье народного артиста России появились в СМИ. Слухи это или проверенные данные, пока не известно. Некоторые специалисты из области медицины склоняются больше к первому варианту. Так, врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с «Абзацем» усомнился в наличии заболевания у звезды.

Он припомнил Киркорову время, когда тот худел на препарате «Оземпик». Звонков считает, что слухами о диабете исполнитель пытается оправдать инъекции перед аудиторией. Справку о наличии болезни для этого, по словам терапевта, получить не так уж и трудно.

«Товарищ Филипп Киркоров, как и все наши современные звезды, худел на препарате под названием «Оземпик». Когда это стало известно, он мог пустить слух о диабете, чтобы оправдать его прием в глазах общественности. А справку получить особого труда не нужно», — заявил врач.

Киркоров, несмотря на слухи о многочисленных болячках, приступил к работе. Он приехал в Казань на фестиваль «Новая волна» и рассказал о самочувствии. Певец признался, что из всего, связанного со здоровьем, его беспокоит только рука, которую он травмировал на концерте в Санкт-Петербурге.