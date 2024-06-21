Мог побить, на сутки запереть в вольере с собаками: дочь певицы Валерии рассказала о наказаниях отца

Продюсер и бывший муж певицы Валерии Александр Шульгин мог побить дочь Анну или на сутки запереть в вольере с собаками. Отец наказывал за малейшие проступки.

О жестокости мужчины по отношению к дочери Анне Шульгиной рассказал сайт aif.ru.

В памяти девушки до сих пор живо воспоминание о том, как однажды Шульгин выставил ее на улицу холодной осенью и не давал матери забрать. Девочка видела через окно, как он в тот момент бил Валерию.

Анна признается: ей приходилось быть хитрой, чтобы не оказаться избитой отцом.

Ранее певица Анастасия Крайнова назвала Шульгина «дьяволом во плоти». Продюсер работал с ней на «Фабрике звезд». Записывая песню в студии, Крайнова пережила истерику, а Шульгин, как признавалась певица, получал от этого удовольствие. «Я задыхалась, я ревела», - рассказывала исполнительница.