«Это дьявол во плоти»: Анастасия Крайнова пожаловалась на бывшего мужа Валерии

Анастасия Крайнова заявила, что бывший муж Валерии Шульгин довел ее до истерики. Об этом она призналась в шоу «Злые языки».

По словам певицы Анастасии Крайновой, Александр Шульгин работал с ней во время участия в «Фабрике звезд-3». Знаменитость вспомнила, как мучалась во время записи песни в студии.

«Это реально дьявол во плоти! Я задыхалась, я ревела. Он просто не мог мне объяснить, что спеть нужно третью строчку громче, чем первую. Когда он тебя доводит до состояния истерики, он получает удовольствие, он начинает смеяться. А мне было 19 лет», — рассказала она.

Крайнова также призналась, что чувствовала неуместные намеки на интимную близость от Шульгина. Позже певица поняла, что продюсер встречается с 17-летней участницей «Фабрики» Юлией Михальчик.

«Когда перед финалом мы заехали в дом, выключились камеры. Мы все были в этой спальне, поворачиваем головы — стоит Михальчик и Шульгин и жестко сосутся!» — рассказала она.

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